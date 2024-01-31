Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов к ПВО, — Bloomberg

Украине не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов к ПВО, пишет Bloomberg. «Сообщения с фронта показывают, что ситуация там становится все более ужасной: киевским силам временами приходится с трудом сдерживать войска Москвы», — пишет издание со ссылкой на западных чиновников.
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