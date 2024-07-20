В Краснодаре устраняют последствия аварии на электросетях, в результате которой жители домов на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна остались без воды и электричества, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
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