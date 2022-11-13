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Хабиб поздравил Порье с победой над Чендлером: «Это был потрясающий бой»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на исход поединка между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

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