Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    В вице-президенты кандидат номер один – Такер Карлсон! Однако я не возражаю! Возможно будут более прагматичны в полит...Трамп взялся за в...
  • Андрей Павлов
    Выборы на носу. Пора электорат привлекать. Или уже не надо, просто посчитаем как надо? У Путина два козыря: либерасты...Хазин: Путин держ...
  • svobodaalex
    горбтс ь свободол.бивого вжопсЧудес не бывает: ...

Находящийся в зоне СВО новосибирец подарил билеты в НОВАТ постояльцам дома милосердия

Находящийся в зоне СВО новосибирец подарил билеты в НОВАТ постояльцам дома милосердия

Некоторые подопечные дома милосердия пришли в Оперный театр впервые в жизни.Житель Новосибирска, который сейчас проходит службу в зоне проведения специальной военной операции, купил постояльцам дома милосердия билеты на балет в НОВАТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх