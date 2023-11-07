Находящийся в зоне СВО новосибирец подарил билеты в НОВАТ постояльцам дома милосердия

Некоторые подопечные дома милосердия пришли в Оперный театр впервые в жизни.Житель Новосибирска, который сейчас проходит службу в зоне проведения специальной военной операции, купил постояльцам дома милосердия билеты на балет в НОВАТ.
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