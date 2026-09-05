Mr. T Says His Netflix Documentary Has Multiple Major Inaccuracies

Mr. T is pushing back on Netflix's new documentary, disputing how it portrays his career and saying some material was included against his wishes.
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