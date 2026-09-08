Личная норма отжиманий: как простой тест раскрывает вашу силу и здоровье в любом возрасте

Когда разговор заходит о базовой физической форме, почти каждый вспоминает одно и то же упражнение. Его не нужно объяснять, для него не требуется специальное оборудование, и выполнить его можно буквально где угодно — дома, в парке, в гостиничном номере во время командировки.
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