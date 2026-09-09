Татьяна Столяр выпускает книгу-арт-проект «Я есть жир»

В издательстве «Альпина.Проза» выходит дебютная книга журналистки, соосновательницы телеграм-канала «Антиглянец» и арт-коллекционера Татьяны Столяр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Онлайн-проект уни...
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым