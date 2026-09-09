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Татьяна Столяр выпускает книгу-арт-проект «Я есть жир»

Татьяна Столяр выпускает книгу-арт-проект «Я есть жир»

В издательстве «Альпина.Проза» выходит дебютная книга журналистки, соосновательницы телеграм-канала «Антиглянец» и арт-коллекционера Татьяны Столяр.

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