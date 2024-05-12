НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Те, кто послал ракету в этот дом уже не человек. Он однозначно, будет гореть в аду. С фашистами нужно разговаривать н...Из-под завалов до...
  • Алекс Архипов
    А то. что дом обрушился, это так пресекли? Что-то не так.Вооружённые силы ...
  • Вячеслав Гуськов
    Приобрели жиды пархатые все это артистическое говно - вот пусть теперь  жрут его полными ложками и причмокивают.Израиль считает П...

В Госдуме поддержали кандидатуры нескольких кандидатов на должности вице-премьеров и министров российского правительства

В Госдуме поддержали кандидатуры нескольких кандидатов на должности вице-премьеров и министров российского правительства

В частности, Комитет по физической культуре и спорту единогласно проголосовал за назначение Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта Комитеты Госдумы сегодня поддержали кандидатуры нескольких кандидатов на должности вице-премьеров и министров российского правительства Так, в Комитете по аграрным вопросам одобрили кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх