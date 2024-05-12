В Госдуме поддержали кандидатуры нескольких кандидатов на должности вице-премьеров и министров российского правительства

В частности, Комитет по физической культуре и спорту единогласно проголосовал за назначение Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта Комитеты Госдумы сегодня поддержали кандидатуры нескольких кандидатов на должности вице-премьеров и министров российского правительства Так, в Комитете по аграрным вопросам одобрили кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера и Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза.