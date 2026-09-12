Представители МИД Украины в Брюсселе: «Если бы мне в детстве, когда я пасла коров, и соседские дети кидали в меня говном, сказали, что я буду представлять Украину в Европарламенте, я бы не поверила…» Донецкая группа новостей.
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