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Мировое обозрение

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Новости СВО 14 сентября: Освобождение Чернякова, зачистка Васильевской Пустоши, разгром ВСУ в Сумской области, Трамп против ударов по НПЗ

Новости СВО 14 сентября: Освобождение Чернякова, зачистка Васильевской Пустоши, разгром ВСУ в Сумской области, Трамп против ударов по НПЗ

Группировка «Север» продолжает выдавливать украинские подразделения из Сумской области. Штурмовые отряды расширяют зону контроля в лесопосадках, а на всех участках фронта в регионе идут тяжёлые позиционные бои.

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