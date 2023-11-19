СК возбудил дело после смертельного ДТП с маршруткой в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 ноября, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием маршрутки в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии