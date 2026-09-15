Новороссийск задыхается от транзита: Северный обход вынесут за пределы города

Новороссийск задыхается от транзита: Северный обход вынесут за пределы городаНовороссийск, остающийся главными южными морскими воротами страны, упирается в собственную транспортную схему.
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