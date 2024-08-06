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Теннисистка Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства

Теннисистка Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства

Российская теннисистка Элина Аванесян сообщила о смене спортивного гражданства. «Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати в понедельник.

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