На выставке MWC Barcelona 2025 компания Huawei представила свое ценное предложение «Помимо цифровых технологий, устойчивость расширяет финансы с использованием ИИ» и запустила платформу R-A-A-S (надежность, доступность, автономность и безопасность) на базе ИИ.