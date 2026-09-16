WTF Chart Of The Day: Retail Sales Record High, Consumer Sentiment Record Low Following last month's ugly decline ("see the consumer is getting crushed because of Trump"), August's retail sales is expected to rebound strongly ("see, Trump's war is causing Americans to spend more on gas and less on Louboutin shoes").
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