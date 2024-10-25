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Авраам Руссо подаст иск на 5 млн рублей к фигуранту дела о его похищении

Авраам Руссо подаст иск на 5 млн рублей к фигуранту дела о его похищении

Авраам Руссо собирается подать иск в суд с требованием моральной компенсации. В качестве ответчика по этому делу будет выступать Владимир Шестопалов, который участвует в расследовании по делу о похищении певца, сообщает РИА Новости.

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