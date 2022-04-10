Нитроглицерин для вашего огорода!

Обратите внимание: Печи-камины: 5 причин, почему печь-камин станет лучшим решением для вашего дома. Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про «Нитроглицерин»и чем он полезен для нашего огорода) 1)Подкормка Сегодня я продолжу вам рассказывать про применение аптечных средств на огороде,а именно про препарат «Нитроглицерин» для подкормки рассады) Как это лекарство может помочь растениям?Все дело в том,что данный препарат имеет в своём составе: азот глицерин Вещества влияющие на рост и развитие всех культур)Глицерин вырабатывается в растениях в процессе фотосинтеза,а значит,что он абсолютно безопасен! Глицерин служит источником энергии,повышает устойчивость к холодам и засухам,борется с грибковыми заболеваниями и помогает усвоению питательных элементов.