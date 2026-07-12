В России растёт спрос на кнопочные телефоны ради ограничения времени с гаджетами

В последние годы в России наблюдается увеличение продаж кнопочных телефонов. Это связано не с ностальгией или желанием сэкономить, а с потребностью пользователей ограничить влияние смартфонов на повседневную жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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