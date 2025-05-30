Бодрум – Бешикташ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Турции, 1 июня 2025

В воскресенье, 1 июня, сыграют Бодрум и Бешикташ в матче 38 тура Чемпионата Турции по футболу. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
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