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«Страна обесчестила нас»: как граф Калиостро отказался от ордена и выживал на рынке

«Страна обесчестила нас»: как граф Калиостро отказался от ордена и выживал на рынке

Тбилисский рынок начала девяностых. Покупатели толпятся у лотков, а человек с длинным козырьком кепки, низко надвинутым на лицо, продаёт автозапчасти.

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