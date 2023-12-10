Ракам сфокусироваться на одной цели, а Львам избегать важных переговоров: гороскоп на 11 декабря 2023 года всем знакам зодиака Марина ОнегинаВ воскресенье, 11 декабря 2023 года, 28-е лунные сутки убывающей Луны в знаке Скорпиона принесут особенные астрологические условия.
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