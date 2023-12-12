Всё, что нужно знать при выборе газового счётчика

Большинство из нас сталкиваются с желанием (или необходимостью) сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Особенно это актуально, когда цены на эти самые услуги растут год от года, но при этом множество параметров до сих пор рассчитывают по неким средним показаниям потребления на человека или на квартиру.