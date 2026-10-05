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Российские спортсмены в 2026 году: под каким флагом выступают и какие медали берут

Российские спортсмены в 2026 году: под каким флагом выступают и какие медали берут

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В 2026 году одни старты россиян проходят под триколором с гимном, другие – под нейтральным флагом, а третьи – под флагом международной федерации.

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