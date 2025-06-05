Давайте уже праздновать новый день — в нем много хорошего. ✨ День полевых цветов + День солнечных зайчиков + День резиновых уточек в ванной — три простых и, в общем-то, бесплатных способа подарить себе улыбку ✨День рафаэлло — возможность поставить дела на паузу и замереть в моменте ✨ Всемирный день охраны окружающей среды + День эколога + День посадки деревьев — отличные поводы, чтобы сделать что-то полезное для мира ✨День сосиски в ролле + День вегетарианского бутерброда + День кетчупа + Пряничный день — это на случай, если захочется чего-нибудь эдакого ✨День позитивных отношений + Праздник популярных заблуждений — а тут можно потренироваться обсуждать разные точки зрения и.