PRIMPRESS.RU

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Слава нашим правохранителям и Медведеву Д. А.Находившаяся в фе...
  • Uri Strukow
    В советское время инета не было, поэтому тоже самое и работало- все, кто ездил по заграницам, ввозили огромное количе...Нашли способ верн...
  • А Кудасов
    Какой исключительный случай!Житель Владивосто...

Кто в лес, кто за бережливое производство

Кто в лес, кто за бережливое производство

В июне министерством экономического развития Приморского края были подписаны соглашения о вступлении в национальный проект «Производительность труда» с лесообрабатывающими предприятиями – ООО «Гранит», ООО «Лесозаводский ЛПК» и ООО «СЛПК-ГРУПП».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх