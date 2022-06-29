Кто в лес, кто за бережливое производство

В июне министерством экономического развития Приморского края были подписаны соглашения о вступлении в национальный проект «Производительность труда» с лесообрабатывающими предприятиями – ООО «Гранит», ООО «Лесозаводский ЛПК» и ООО «СЛПК-ГРУПП».