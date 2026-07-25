Скончался музыкант и композитор Леонид Марголин

Российская культура понесла невосполнимую утрату — скончался Леонид Марголин, известный композитор, музыкант и актер, который прославился как бессменный аккомпаниатор и близкий друг народного артиста Олега Митяева.
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