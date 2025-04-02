С вас 18 миллионов: московские застройщики начали предлагать квартиры со спальней в прихожей

Владимир Алтайцев

Застройщики обнаглели крепко. Какая-то сволочь приду мала эту модель- студию,запах и пары масла разносятся по всему помещению.Это куда ни шло одному человеку, либо бездетной семье, но эта планировка против всех моральных норм, человеку даже уединиться негде, если ему плохо, либо хочется побыть одному.