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TRENDYMEN

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С вас 18 миллионов: московские застройщики начали предлагать квартиры со спальней в прихожей

С вас 18 миллионов: московские застройщики начали предлагать квартиры со спальней в прихожей

В Москве за 17,8 миллиона рублей предлагают студию площадью 32 квадратных метра. На бумаге все описано как функциональная планировка, реальность чуть жестче.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Застройщики  обнаглели  крепко. Какая-то сволочь приду мала  эту  модель- студию,запах  и  пары  масла  разносятся  по всему  помещению.Это  куда  ни  шло  одному  человеку, либо  бездетной  семье, но  эта планировка  против  всех моральных  норм, человеку  даже  уединиться  негде, если ему  плохо, либо  хочется  побыть  одному.
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19 час.
Иван Ураганов
Наверное прожект хуснулина,он любит малогабаритки,всё в одном стакане.
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19 час.
Румина Мавлеева
Вот вам и капитализм. А смеялись над хрущёвками.
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17 час.
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