Nevada 'Runaway Bride' Who Married Multiple Men To Fund Gambling Addiction Ordered To Repay $280,000 A Nevada woman who allegedly used a string of marriages to extract money from unsuspecting men has been ordered to repay more than $280,000 after pleading guilty to bigamy and financial fraud, according to CourtTV.
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