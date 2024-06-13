Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по рождаемости

В Краснодарском крае в апреле пришли на свет 3780 малышей, что позволило региону занять третью строчку в рейтинге российских регионов по уровню рождаемости, соответствующее исследование опубликовало 13 июня ИА «Промрейтинг».
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