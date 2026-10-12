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Газета.ру

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Финэксперт Иваткина: ненужные подписки и покупки ради доставки отнимают 15% зарплаты

Финэксперт Иваткина: ненужные подписки и покупки ради доставки отнимают 15% зарплаты

Покупки ради бесплатной доставки, забытые подписки и неподходящие мобильные тарифы могут незаметно отнимать существенную часть бюджета — по оценке эксперта, не меньше 15% доходов.

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