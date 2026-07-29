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Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара

Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер признал, что ВСУ не могут отвечать России "ударом на удар", передает 29 июля телеграм-канал Украина.

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