Уайт выложил фото с 13-летним Давидом Бенавидесом: «Он сказал, что хочет стать чемпионом мира. Обожаю такое дерьмо!»

«Я встретил Давида Бенавидеса, когда ему было 13 лет. Тогда он сказал мне, что хочет стать чемпионом мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»
- Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
- Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе
Свежие комментарии