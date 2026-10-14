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Глава Минобороны Эстонии заявил о давнем присутствии на Украине солдат НАТО

Глава Минобороны Эстонии заявил о давнем присутствии на Украине солдат НАТО

Военные Эстонии, которая входит в НАТО, присутствуют на Украине еще с 2022 года, но в боях не участвуют и боевыми системами не управляют, заявил Мартин Херем.

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