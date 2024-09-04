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Офицеру ВСУ вынесли заочный приговор за обстрелы Белгородской области

Офицеру ВСУ вынесли заочный приговор за обстрелы Белгородской области

Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады украинских войск полковнику Дмитрию Храпачу, которого считают организатором обстрелов Белгородской области.

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