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Царьград

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Мятежный повар раскрыл секрет идеальной турецкой долмы

Мятежный повар раскрыл секрет идеальной турецкой долмы

Узнайте, как приготовить вкусные фаршированные перцы по традиционному турецкому рецепту. Мы расскажем, как правильно подготовить и начинить их смесью из фарша, риса и ароматных трав, чтобы добиться идеального вкуса.

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