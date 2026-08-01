Мятежный повар раскрыл секрет идеальной турецкой долмы

Узнайте, как приготовить вкусные фаршированные перцы по традиционному турецкому рецепту. Мы расскажем, как правильно подготовить и начинить их смесью из фарша, риса и ароматных трав, чтобы добиться идеального вкуса.
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