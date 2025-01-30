Instagram дает создателям больше информации об эффективности их роликов

Мета продолжает нацеливаться на создателей в дни, последовавшие за запретом TikTok в США. Помимо выплаты создателям TikTok крупных бонусов за публикацию роликов, Instagram объявил в среду о введении новых способов, позволяющих создателям лучше понять, как работают их короткие видео.
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