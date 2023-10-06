Топливный демпфер: нефтяники прогнули правительство

Возврат демпфера, заградительная пошлина вместе со смягчением недавних экспортных ограничений Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.
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