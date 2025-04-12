«Мерседесы» от Лукашенко. Выдержит ли немецкий автопром конкуренцию с Батькой Василий Колташов: Надо брать у Запада всё, что нам нужно, без оглядки на «правила» На фото (слева): президент Белоруссии Александр Лукашенко.