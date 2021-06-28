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Душа и права человека как фактор мировой политики на саммите Путин – Байден

«Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь» Прошедшая встреча президентов США и России в Женеве запомнилась не только обсуждением актуальных международных вопросов, но и своего рода политико-философской дискуссией на тему души и прав человека.

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