Душа и права человека как фактор мировой политики на саммите Путин – Байден

«Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь» Прошедшая встреча президентов США и России в Женеве запомнилась не только обсуждением актуальных международных вопросов, но и своего рода политико-философской дискуссией на тему души и прав человека.
«Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь» Прошедшая встреча президентов США и России в Женеве запомнилась не только обсуждением актуальных международных вопросов, но и своего рода политико-философской дискуссией на тему души и прав человека.
Свежие комментарии