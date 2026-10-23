Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов заявил, что курение, гипертония и хронический стресс являются одними из самых опасных факторов для сердечно-сосудистой системы.
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