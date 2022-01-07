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Холанд – главная цель «Ман Сити» на лето. Влахович и Исак – альтернативные варианты

«Манчестер Сити» будет бороться за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда следующим летом. По данным The Athletic, 21-летний нападающий – главная цель манчестерского клуба.

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