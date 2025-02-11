На территории СВО нашли шоколад с взрывчаткой

На территории спецоперации нашли партию шоколада с взрывчаткой. Об этом пишет «Свободная Пресса».Как передает источник, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что взрыв может случиться прямо во время укуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии