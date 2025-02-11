На территории СВО нашли шоколад с взрывчаткой

На территории спецоперации нашли партию шоколада с взрывчаткой. Об этом пишет «Свободная Пресса».Как передает источник, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что взрыв может случиться прямо во время укуса.