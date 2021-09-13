В общевойсковую армию ВВО в Приамурье прибыло свыше двухсот офицеров

В ходе сборов был оценен уровень профессиональной подготовки каждого вновь прибывшего. Офицеры получили практические навыки по выполнению обязанностей военной службы, изучили особенности внутреннего распорядка, несения караульной и гарнизонной службы, работы с подчиненным личным составом, обслуживания вооружения и военной техникой.