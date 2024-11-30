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  • Михаил Фадеев
    Жаль только, что вернулись без потерь, хотя бы парочку приземлить-то слабо что ли? Ведь есть же на наших ястребках ра...«Взлетели, обгади...
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Вспомним всех тех, кто не вернулся...

Надо   признать,   что    пан  Якеменко    иногда  пишет  потрясающие  тексты,  например:29 ноября 1941 года погибла Зоя Космодемьянская, ставшая символом народной борьбы с врагом, сублимацией всех Зой, Тань, Наташ, Серёж, Павликов, Матвеев, сражавшихся на территории огромной страны, погибавших, но не сдавшихся.

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