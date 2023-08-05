Карта, где видны плана Азербайджана. И это начало Великого Турана Эрдогана

Владимир Назанский

Армении, уступающей по населению, экономике, финансам, не выдержать новую войну с Азербайджаном, а России совсем не нужен конфликт с Турцией и Баку. Нельзя было допускать разгрома и по сути капитуляции Армении. После этого м Укпаина начала готовиться к захвату Донбасса. Ситуацмя на Кавказе очень плохая, а будеи еще хуже, если не добьемся успехов на Украине.