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Карта, где видны плана Азербайджана. И это начало Великого Турана Эрдогана

Карта, где видны плана Азербайджана. И это начало Великого Турана Эрдогана

Конечно, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, ничего плохого нам не сделал. Наоборот, у него хорошие отношения с Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Владимир Назанский
Армении, уступающей по населению, экономике, финансам, не выдержать новую войну с Азербайджаном, а России совсем не нужен конфликт с Турцией и Баку. Нельзя было допускать разгрома и по сути капитуляции Армении. После этого м Укпаина начала готовиться к захвату Донбасса. Ситуацмя на Кавказе очень плохая, а будеи еще хуже, если не добьемся успехов на Украине.
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