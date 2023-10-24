Ефимов: объём несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос на 40%

За семь месяцев текущего года (с января по июль) объём поставок в дружественные страны несырьевой неэнергетической продукции, которую производят на территории Москвы, увеличился на 40% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.
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