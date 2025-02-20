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Депутат Чаплин заявил, что дачникам дадут три года на освоение участков

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием News.ru заявил, что российским дачникам предоставят три года с 1 марта 2025 года для очистки участков от мусора и высоких сорняков.

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