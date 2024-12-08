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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Более 12 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам выездной проверки в связи с ликвидацией организации, в ходе...

Более 12 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам выездной проверки в связи с ликвидацией организации, в ходе...

Более 12 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам выездной проверки в связи с ликвидацией организации, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательствВ ходе проведения инспекцией МНС по Бобруйскому району выездной проверки в связи с ликвидацией ООО ´Б´, основным видом деятельности которого являлось провед .

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