ИС "Вести": селевой поток разрушил погранпереход в Непале

Стихийное бедствие на границе Непала и Китая привело к разрушению крупнейшего пограничного перехода. Селевой поток уничтожил деревни, нарушил электропередачу и связистские линии, оставив более 150 человек погибшими.
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