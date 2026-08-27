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Царьград

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ИС "Вести": селевой поток разрушил погранпереход в Непале

ИС "Вести": селевой поток разрушил погранпереход в Непале

Стихийное бедствие на границе Непала и Китая привело к разрушению крупнейшего пограничного перехода. Селевой поток уничтожил деревни, нарушил электропередачу и связистские линии, оставив более 150 человек погибшими.

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