Международная выставка технологий производства картофеля прошла в Подмосковье

Выставка «Картофель и овощи» прошла в Красногорске. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».
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